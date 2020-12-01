У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,6 Фото: Евгения ГУСЕВА

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло утром 1 декабря 2020 года в Татарском проливе в юго-западной части побережья Сахалина

Отмечается, что специалисты зафиксировали подземные толчки в 09:54 по сахалинскому времени (01:54 мск). Эпицентр также выявлен в Татарском проливе в 86 км западнее города Томари. Об этом сообщает "КП-Сахалин".

Также выяснилось, что гипоцентр находился на глубине 587 километров. На данный момент разрушений не вы явлено, угрозу цунами не объявляли.

Не так давно было зафиксировано еще одно землетрясение с сильным афтершоком возле Северных Курил. Жители острова Парамушир в некоторых районах могли почувствовать подземные толчки. Магнитуда первого землетрясения составила 5,3 балла. По данным сайта "Earthquacketrack" очаг находился в 77 км от районного центра на глубине 45,3 км.