Иранский телеканал сообщил подробности убийства иранского физика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который был убит накануне, пострадал из-за оружия, которое управлялось спутником. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал Al-Alam.

По данным иранских журналистов, в покушении на ученого якобы могло использоваться оружие отечественного производства.

Агентство Fars тем временем уточняет, что ученого Фахризаде расстреляли с дистанции порядка 150 метров, предположительно, из установленного в иномарке оружия, которое управлялось дистанционно. На момент случившегося, как выяснили местными корреспонденты, кроме физика и его телохранителей никого не было.

Напомним, 27 ноября 2020 года руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде погиб в результате нападения. Сейчас все детали и причины случившегося выясняются специалистами. Атака на ученого произошла в городе Абсард округа Дамаванд в провинции Тегеран. На тот момент Фахризаде, вероятно находившийся в автомобиле, получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы. Также погибли еще три или четыре человека. Случившееся власти Тегерана назвали терактом.