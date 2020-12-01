Лавров назвал условия, на которых Россия намерена сотрудничать с новой администрацией США

Сергей Лавров заявил, что Россия вправе рассчитывать на то, что США начнут считаться с интересами других игроков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет сотрудничать с новой администрацией США только на принципах честности, взаимоуважения и равноправия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Как заявил президент Владимир Путин, мы всё это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией, - сказал Лавров в интервью международному информационному агентству Казинформ.

Глава российского МИД также заявил, что Москва вправе рассчитывать на то, что новая администрация США будет считаться с легитимными интересами других государств, "включая и Россию и Казахстан".

Сергей Лавров напомнил, что до объявления официальных результатов выборов в США рано обсуждать их последствия для международных отношений, отметив, что это принципиальная позиция России. Кроме того, министр заявил, что прогнозы - "не очень благодатная идея".

- Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Джо Байдена, можно предположить, что внешняя политика США, в случае его победы, будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Барак Обама, - отметил Серей Лавров.