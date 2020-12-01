Мишустин заявил о тяжёлой ситуации с коронавирусом во многих российских регионах

Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом остаётся тяжёлой во многих городах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса остаётся достаточно тяжёлой во многих регионах России.

- В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются, - заявил глава кабмина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что пока в регионах достаточно свободных реанимационных коек, однако растёт количество больных коронавирусом, которым необходима реанимационная помощь.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом в России начала снижаться: 58 регионов из 85 уже находятся в стадии стабилизации, в 24 регионах продолжает расти число новых случаев заражений, а в трёх областях заболеваемость уже пошла на спад.