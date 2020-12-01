Врач назвал фактор, который мешает полному восстановлению легких после коронавируса

В период восстановления после COVID-19 нужно воздержаться от курения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач Александр Карабиненко рассказал о шансах восстановления легких после перенесенного коронавируса. Медик считает, что со временем это может произойти без вмешательства специалистов - организм справится сам.

Врач отметил, что COVID-19 вызывает фиброзные изменения в легких. Кашель и одышка могут сохранятся долгое время.

Карабиненко подчеркнул, что в период восстановления нужно воздержаться от курения.

О конкретных сроках врач не сказал, но отметил, что каждый человек по разному будет восстанавливаться после болезни. У кого-то этот период будет быстрым, у кого-то более длинным. Так, в среднем период реабилитации может занять от трех месяцев до одного года, сообщает радио Sputnik.

Ранее доктор Мясников сообщал, что коронавирус «с нами навсегда». Он отметил, что человечеству придется привыкнуть к нему, как к любому другому сезонному заболеванию.