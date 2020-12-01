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Наука

Космонавты практически не замечают утечку воздуха на МКС

По словам Сергея Кудь-Сверчкова, во время тренировок отрабатывались гораздо более серьезные внештатные ситуации
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Космонавт сообщил, что члены экипажа МКС практически не замечают утечку воздуха

Космонавт сообщил, что члены экипажа МКС практически не замечают утечку воздуха

Фото: Shutterstock

Трещина на МКС практически не беспокоит экипаж. Об этом рассказал находящийся на станции российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

- Я бы не стал вообще заострять внимание на этой утечке, хотя почему-то она очень всех интересует. Для нас она практически незаметна, - сказал космонавт на видео, опубликованном ВКонтакте.

Кудь-Сверчков добавил, что во время тренировок на Земле космонавты отрабатывают и более серьезные внештатные ситуации. Поэтому небольшая утечка сильного беспокойства не вызвала.

- Уровень тревожности в связи с этой небольшой негерметичностью у меня нулевой, - отметил космонавт.

Напомним, в российском сегменте МКС произошла небольшая утечка воздуха. Космонавт Анатолий Иванишин заявил, что место утечки совсем небольшое, его даже можно сравнить с царапиной. Она имеет длину порядка двух-трех сантиметров.