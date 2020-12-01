Генерал ФСБ в отставке раскрыл секреты спасения пенсионеров от преступников

Александр Михайлов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал, несколько способов, как уберечь пожилых людей от мошенников и прочих преступников. По его словам, главный секрет – всегда быть на связи со своими стариками и, «как в японских школах постоянно напоминают об опасности землетрясений», всегда напоминать пожилым об опасности и мерах предосторожности.

Михайлов в беседе с РИА «Новости» уточнил, что инструктаж проводить нет смысла, помогут скорее «учения».

«Нужно постоянно напоминать: не открывай, не открывай. Перезвони в случае чего», - сказал генерал в отставке.

Конечно, свое дело должны знать и правоохранители. Именно они обязаны жестко контролировать подозрительных людей, склонных к преступлениям.

Также Михайлов напомнил, что наши старшие родственники всегда будут думать, что они умнее молодежи, и опасная ситуация с ними просто не может случиться.

«Но, когда возникает ситуация с ними - они забывают все, чему их инструктировали», - признал эксперт.

Именно поэтому молодежи стоит быть максимально внимательными – не впускать в дом людей без проверки документов. Даже если они в форме и представляются сотрудниками соцслужб, ЖКХ или газового хозяйства. Важно постоянно перепроверять информацию.

Однако преступления среди стариков имеют место всегда, потому что они доверчивы, и вспоминают о советах, которые им давали дети и внуки уже когда попали в ловушку мошенников, посетовал Михайлов.

Ранее 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова задержали по подозрению в 26 убийствах пожилых женщин в 12 регионах России. В дом к своим жертвам он проникал в виде сотрудника жилищно-коммунального хозяйства. Его уже назвали "поволжским маньяком".