МИД РФ: В Афганистане подорвалась машина российских дипломатов

Афганский полицейский на месте теракта в Кабуле. Фото: REUTERS

Автомобиль дипмиссии РФ подорвался в Кабуле (Афганистан) на самодельном взрывном устройстве, сообщил российский МИД. Сотрудники посольства получили легкую контузию.

Москва потребовала от властей страны тщательного расследования инцидента.

"Атака в Кабуле могла быть направлена на пикап афганских военных, но нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан", - сообщил МИД России.

Также официальный представитель ведомства Мария Захарова потребовала принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности дипломатов.

Российское посольство в Кабуле "реализует дополнительные мероприятия", чтобы усилить защиту персонала и объектов диппредставительства.