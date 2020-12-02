Премьер Италии: Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте Фото: REUTERS

Накануне, 1 декабря, председательство в «Большой двадцатке» (G20) перешло к Италии. В связи с этим итальянский премьер Джузеппе Конте выступил с заявлением, в котором обозначил круг основных задач председательства своей страны в Группе двадцати, а также рассказал, когда состоятся основные встречи представителей входящих в нее стран.

В частности, он сообщил, что встреча министров иностранных дел государств «двадцатки» запланирована на конец июня (28–30 число) 2021 года, она должна пройти в Матере, а министры экономики соберутся в Венеции 9–10 июля.

Итоговый же саммит лидеров G20, по словам главы итальянского правительства, пройдет в Риме 30–31 октября. Джузеппе Конте выразил надежду, что встречи в следующем году удастся провести уже не в формате онлайн-конференций, передает ТАСС.

Напомним, 22 ноября состоялся саммит лидеров стран «Большой двадцатки», его провели в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса.