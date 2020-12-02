В Латвии продлили режим ЧП из-за коронавируса до 11 января

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Латвии продлили введенный из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайного положения (ЧП) до 11 января, такое решение было принято во вторник, 1 декабря, на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению.

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш после заседания сообщил журналистам, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается «крайне серьезной», поэтому власти решили не только продлить режим ЧП, но и ужесточить уже действующие ограничения. Так, населению теперь предписано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию во всех помещениях, кроме дома.

«Основное из принятых сегодня решений – продление ЧП до 11 января. При этом мы возвращаемся к старому регулированию «два человека – два метра». Мы максимально ограничиваем контакты между людьми», - приводит слова Кариньша ТАСС.

Кроме того, в Латвии теперь по выходным будут работать только магазины товаров первой необходимости – продуктовые, аптеки и торгующие предметами гигиены, а также автозаправки.