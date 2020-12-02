Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, каким пациентам с легкой формой коронавируса нужна госпитализация.

«Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека», - сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Геннадий Онищенко добавил, что при положительных тестах на COVID-19 госпитализация также нужна пациентам с онкологией, «поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет».

Депутат также прокомментировал случившееся в Новосибирске, где, писал сайт kp.ru, сотрудники «Скорой» высадили на улице больного с коронавирусом и открытой формой туберкулеза. По его словам, «при таком миксе» медики, скорее всего, «взвесили все «за» и «против» и решили назначить амбулаторное лечение, поскольку заболевание, по всей видимости, протекало в легкой форме».

«Не всех же подряд, у кого подозревают COVID-19, нужно везти в больницу. Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», - пояснил врач.