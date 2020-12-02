Глава Приднестровья прокомментировал заявление Майи Санду о выводе миротворцев из региона

Вадим Красносельский отреагировал на идею Санду вывести российские войска Фото: Алексей БОЯРСКИЙ

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что на сегодняшний день никаких юридических оснований и предпосылок для изменения формата миротворческой операции в регионе нет, и назвал заявления о выводе миротворцев политизированными.

- Заявления молдавских представителей разного ранга <…> носят политизированный характер. Тем самым Кишинёв пытается сместить акценты с реальной повестки для молдо-приднестровского диалога, - заявил Красносельский в интервью для "Парламентской газеты".

Глава Приднестровья также отметил, что в регионе уже привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, и на "серьёзные вопросы" они не влияют.

Сайт KP.ru ранее сообщал, что избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья и предложила заменить их на гражданских наблюдателей под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.