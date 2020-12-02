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Политика

Глава Приднестровья прокомментировал заявление Майи Санду о выводе миротворцев из региона

Вадим Красносельский назвал позицию президента Молдавии политизированной
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вадим Красносельский отреагировал на идею Санду вывести российские войска

Вадим Красносельский отреагировал на идею Санду вывести российские войска

Фото: Алексей БОЯРСКИЙ

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что на сегодняшний день никаких юридических оснований и предпосылок для изменения формата миротворческой операции в регионе нет, и назвал заявления о выводе миротворцев политизированными.

- Заявления молдавских представителей разного ранга <…> носят политизированный характер. Тем самым Кишинёв пытается сместить акценты с реальной повестки для молдо-приднестровского диалога, - заявил Красносельский в интервью для "Парламентской газеты".

Глава Приднестровья также отметил, что в регионе уже привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, и на "серьёзные вопросы" они не влияют.

Сайт KP.ru ранее сообщал, что избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья и предложила заменить их на гражданских наблюдателей под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.