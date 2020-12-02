Кремль: у Путина не было личных встреч с заболевшим коронавирусом Кудриным

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не встречался лично с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. У российского лидера также не было личных встреч со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая ушла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусной инфекцией.

«Нет», - приводит РИА Новости слова на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова на вопрос о личной встречи Путина с Кудриным и Матвиенко.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 2 декабря, стало известно о коронавирусной инфекции у главы Счетной палаты. По его словам, на данный момент заболевание проходит «сносно». Он также заявил о своем уходе на самоизоляцию на время лечения. Немного позже стало известно об уходе на самоизоляцию Мавиенко. Как сообщил вице-спикер палаты Андрей Яцкин, это произошло в связи с тем, что спикер Совфеда контактировала с больным коронавирусной инфекцией.