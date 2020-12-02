Алиев назначил 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе Фото: REUTERS

Азербайджанский президент Ильхам Алиев распорядился назначить 27 сентября Днем памяти погибших в Нагорном Карабахе. Именно 27 сентября этого года в регионе возобновился военный конфликт между вооружёнными силами Азербайджана и Армении. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на его официальном сайте в среду, 2 декабря.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Азербайджана сегодня также назначил 10 декабря ежегодным Днем победы.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября этого года. С 10 ноября, в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в регионе прекращаются все военные действия. По соглашению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, а в регион направлены российские миротворцы.