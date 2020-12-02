Сроки восстановления обоняния при коронавирусе назвал ЛОР Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Обоняние при коронавирусной инфекции восстанавливается в течение нескольких дней. Все зависит от того, как пациент переносил заболевание. Об этом рассказал заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач Александр Мельников.

Эксперт отметил, что инфицированный может не чувствовать запахи от одного до пяти дней, однако предупредил об опасности навсегда потерять обоняние из-за COVID-19

«По-разному - от одного-двух дней, а иногда может и не восстановиться. Такие варианты тоже бывают», - сообщил специалист в разговоре с «Лентой.ру».

Мельников также сообщил о гипотезе, согласно которой отсутствие обоняния может быть следствием поражения нервной системы, которая объясняется тем, что там расположен центр, отвечающий за восприятие запахов.

Напомним, накануне немецкие ученые выявили механизм проникновения коронавируса в мозг. По их данным, присутствие вируса в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки объясняет симптомы коронавирусной инфекции, в том числе отсутствие обоняния