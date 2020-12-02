Эксперт дал оценку немецкому плану по нейтрализации санкций против «Северного потока -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии нашли выход, как противостоять американским санкциям против «Северного потока- 2». Для этого планируется создание специального фонда, который позволит нейтрализовать их действие.

Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода оценил решение немецких властей. По его мнению, в ситуации неприкрытой войны США против экономических интересов России, Германии стоило действовать оперативнее.

- На воздание и раскрутку «Фонда защиты климата в Германии потребуется минимум 3–4 месяца, за это время уже можно дотянуть трубы до германского берега. Стоит уничтожать конкурента на информационном фронте, запустить кампании о навязывании американского газа, который минимум 30–40% дороже российского — пояснил Андрей Лобода в беседе с ФАН.

Он отмечает, что в ЕС очень любят «зеленые» темы. Стоит сделать акцент на вред природе, который имеется при добыче сланцевого газа.

Лобода также отметил, что вопреки политическому давлению, экономические интересы проекта важны для всех участников. Именно поэтому крупные игроки, такие как OMV, и Wintershall AG, Royal Dutch Shell Plc, Uniper SE и другие твердо намерены остаться в «северном потоке -2».

- С высокой долей вероятности можно предположить, что «Северный поток -2» будет запущен летом следующего года. США еще получит свою заслуженную порцию холодного шокового душа. Сегодня я бы присмотрелся к акциям «Газпрома». Потенциал их роста колоссальный, — заключил Андрей Лобода.

Ранее глава комитета по энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен. В беседе с "Известиями" политик подчеркнул, что, несмотря на санкции США, есть альтернативные способы завершить проект.