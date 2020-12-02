В Вологодской области работающая молодежь получит образование бесплатно

Проект рассчитан на тех, кто уже работает по выбранной специальности, но так и не получил соответствующего образования, поэтому условием для участия в проекте является возраст старше 22 лет. Обучение ведут 20 колледжей и техникумов региона по 20 направлениям подготовки. Первые студенты по этой программе уже сели за парты.

Проект рассчитан на пять лет, до 2024 года. В общей сложности бесплатное заочное образование получат 2500 жителей региона. Все расходы на обучение студентов берет на себя областной бюджет.

«Национальный проект «Образование» ставит перед нами амбиционные цели по повышению уровня грамотности и образования вологжан, поэтому мы решили идти дальше, разработали свой проект, рассчитанный на работающую молодежь, и полностью профинансировали его за счет областного бюджета», - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Заочный колледж» напрямую сотрудничает и с работодателями, которые рекомендуют своих сотрудников для обучения, а также помогают максимально приблизить учебную программу к реалиям сегодняшнего дня.