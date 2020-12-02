Путин: Россия в высшей степени заинтересована в стабилизации обстановки в Киргизии

Путин прокомментировал предстоящие выборы в Киргизии Фото: REUTERS

Россия и страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности заинтересованы в проведении выборов президента Киргизии с соблюдением законов, отметил президент России Владимир Путин.

- Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы выборы и в представительные органы власти, и выборы президента прошли на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований конституции, избирательного закона. Будем всячески вас поддерживать на пути дальнейшей стабилизации, - заявил Путин на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ. Её трансляцию ведёт сайт KP.ru.