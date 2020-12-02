Евросоюз разработал стратегию перезапуска отношений с США при Байдене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский Союз разработал стратегию перезапуска отношений с Вашингтоном при администрации Джо Байдена. В рамках стратегии рассмотрены такие четыре аспекта, среди которых пандемия, климат, торговля и демократия. Об этом сообщила Еврокомиссия.

«Новая повестка дня охватывает четыре области, выделяя первые шаги для совместных действий, которые будут выступать в качестве первоначальной трансатлантической дорожной карты для решения ключевых проблем», - говорится в сообщении, где победу Джозефа Байдена и Камалы Харрис «вместе с более уверенным и дееспособным Евросоюзом в новой экономической и геополитической реальности» называют уникальной возможностью для формирования новых трансатлантических отношений.

В своем заявлении Брюссель также предлагает разработать вместе с Вашингтоном «всеобъемлющую трансатлантическую зелёную повестку дня» для координации работы по достижению амбициозных глобальных соглашений, начиная с совместного обязательства по нулевым выбросам к 2050 году.

Напомним, накануне стал известно, что Байден выиграл выборы в штате Висконсин. Его отрыв от Дональда Трампа, составлявший около 20 тысяч голосов, вырос на 74 голоса. Он выиграл еще 10 голосов выборщиков от штата