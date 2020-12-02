Вице-премьера Украины задержали в Турции за пьяный дебош

Депутат Рады Илья Кива сообщил о скандале с вице-президентом Украины и потребовал его увольнения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Украины Олег Уруский задержан в Турции за пьяный скандал в отеле. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Парламентарий также отметил, что в Турции в это время был объявлен карантин.

- Очередной позор для нашей страны, - прокомментировал случившееся Кива в своём Telegram-канале, напомнив о недавнем скандале с участием министра инфраструктуры Украины. Тот прибыл в Казахстан с официальным визитом, привезя с собой поддельную справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Депутат Рады призвал президента Украины Владимира Зеленского увольнять "этих субъектов".

- Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну!!! - заключил Кива.

Ни от официальных ведомств, ни от самого вице-премьера Уруского комментариев пока не поступало.