Аналитик: рубль может избежать сезонного ослабления в январе

Аналитик дал прогноз по курсам валют на начало 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Традиционно в начале каждого из-за продолжительных выходных наблюдается высокий спрос на валюту и снижение предложений рублей на рынке. Это, как правило, приводит к ослаблению отечественной валюты. Такое мнение выразил Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд.

Эксперт добавил, что в этот раз из-за сильного влияния внешних факторов внутренние могут оказаться не так значимы. А значит, в начале 2021 года рубль сможет избежать традиционного сезонного ослабления.

По словам Гойхмана, влияние на курс рубля уже в декабре оказывают общая склонность к рискам на рынках, ситуация с пандемией, вероятность использования вакцин, а также конъюнктура спроса и предложения энергоносителей, санкционная риторикой, спрос инвесторов на российские активы и многие другие факторы, которые будут также актуальные и в январе.

«Изменчивость и противоречивость данных факторов создает возможности широкого движения курса рубля в еще более масштабном диапазоне 73-80 руб/дол. и 88-94 руб/евро», - цитирует аналитика «Российская газета».

Напомним, ранее ЦБ назвал курсы доллара и евро на 3 декабря. В четверг курс доллара от ЦБ составит 75,6, что на 71 копейку ниже, установленного на 2 декабря. Евро также снизится и составит 91,3 рубля, передает «Свободная пресса».