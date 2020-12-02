Российским студентам-медикам, борющимся с коронавирусом, выплатят до 10 тысяч рублей

Установлены специальные социальные выплаты обучающимся Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении студентам-медикам, борющимся с коронавирусом, до 10 тысяч рублей в месяц в ноябре и декабре 2020 года.

Эти выплаты ранее поручил ввести президент РФ Владимир Путин. Он предложил студентам вузов выплатить по 10 тысяч, а студентам медицинских училищ – семь тысяч рублей.

«Установить специальные социальные выплаты обучающимся ... в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в размере: для обучающихся по программам высшего медицинского образования - 10 тысяч рублей в месяц», - сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее KP.RU рассказало, как в Орловской области для работы в красной зоне привлекли студентов-медиков. Так, в Кромской ЦРБ сейчас трудятся 25 ребят. Их разместили в гостинице райцентра и доставляют на работу и назад на автобусе.