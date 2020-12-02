ЦРУ предложил получить работу, угадав точное время суток на картинке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты американского Центрального разведывательного управления решили проверить на внимательность подписчиков своего Twitter, а заодно и посмотреть, кто из них годится на роль сотрудника ЦРУ: в социальной сети они опубликовали интересную загадку. Подписчикам предложили угадать точное время суток на картинке.

На прикрепленном к посту рисунку изображена умиротворенная картина маленького городка зимой, автомобильные улицы, школьные автобусы, дома и небольшая горнолыжная база. На улице явно не разгар рабочего дня, однако угадать точное время не так-то просто. ЦРУ предложила три варианта: три часа дня, 11 часов утра и 7 часов утра.

Загадка от ЦРУ. Фото: twitter CIA

Большинство подписчиков с загадкой отлично справились: верным оказался третий вариант ответа. Самые внимательные зрители могут обратить внимание на то, что фонари на улице все еще включены, а здания и деревья отбрасывают тени так, что становится понятно – солнце светит с востока.

- Большинство из вас угадали правильно, вы справились. Вам надо посетить нашу страницу с вакансиями, - написали представители ЦРУ.

Кстати, это не первая загадка от американской разведки: до этого они предлагали найти отличия между двумя картинками за короткий срок.