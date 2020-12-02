В России создали боеприпасы с искусственным интеллектом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная корпорация «Ростех» создала боеприпасы с искусственным интеллектом, которые способны обходить радиоэлектронные помехи. Об этом в среду, 2 декабря, рассказал индустриальный директор госкорпорации Бекхан Оздоев, чьи слова приводятся на официальном сайте «Ростеха».

Отмечается, что новые боеприпасы с искусственным интеллектом являются наиболее эффективными средствами поражения в условиях современного боя.

- Одной из центральных целей разработчиков было сделать начинку «умнее», сделать ее неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Данные превосходит российские и иностранные аналоги в области защищенности боеприпаса от воздействия помех. Он сводит к нулю эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы со стороны противника, - рассказал он.

Отмечается, что новейшая разработка предназначается для использования в высокоточных боеприпасах оборонительных и наступательных систем вооружений. Создали «умные» боеприпасы ученые из Научно-исследовательского института электронных приборов.