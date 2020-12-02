Лукашенко заявил о превращении международного порядка в «управляемый хаос»

Александр Лукашенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международный порядок превращается в «управляемый хаос», под руководство «глобальных игроков». Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, эти «глобальные игроки» время от времени «не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов». «Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков», - сказал белорусский лидер в ходе саммита ОДКБ.

Лукашенко обратил внимание на непростые условия для работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он считает, что основной «деформации» подвержены система контроля над вооружением и механизмы международных отношений, а пандемия коронавирусной инфекции не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов, отметив, что теперь по всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки.

«Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации», - заявил глава Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления белорусский лидер также заявил о своей обеспокоенности в связи с наращиванием военного присутствия Соединённых Штатов и НАТО у западных границ ОДКБ, назвав это обострением опасных явлений.