В Чувашии инфраструктуру строят всем миром

Об этом стало известно из заявления Главы республики Олега Николаева, который огласил решение руководителей организаций строительного комплекса региона, принятое на совместном совещании. На опережающее проектирование социальных объектов в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год предусмотрено 600 млн рублей.

Республике для нормального развития как можно быстрее нужны новые соцобъекты, в частности, школы. Но бюджетных денег на все и сразу не хватает. В связи с этим Правительство Чувашии предполагает использовать другие способы финансирования, не только бюджетные, благо они существуют и доступны.

Глава региона уточнил: «Мы включаемся в процесс концессионных взаимоотношений с Внешэкономбанком, который примет участие в финансировании строительства социальных объектов. Это ускорит возведение школ».

Так, сначала появятся школы в микрорайонах Университет, Акварель и в №14 в Новоюжном районе Чебоксар, а также в Новочебоксарске и поселке Кугеси.

Затем на очереди возведение средних учебных заведений в микрорайонах Солнечный и Радужный в столице республики.

В настоящий момент решение уже приведено в исполнение, и, как сообщила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева, сейчас уже готовят заявки для рассмотрения во Внешэкономбанк, чтобы использовать внебюджетные источники для финансирования строительства школ.

«По первому этапу готовятся. На следующей неделе подготовленные чек-листы по сформированным земельным участкам передадут в госкомпанию «Просвещение», который будет являться концессионером.