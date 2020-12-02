Эксперты Минфина дали 10 советов, как купить подарки к Новому году и не разориться Фото: Иван ПРОХОРОВ

До Нового года остается все меньше времени, пора задуматься о подарках родным и друзьям. Но как при этом никого не забыть и не разориться?

Елена Бобкова и Игорь Григорьянц, эксперты проекта Минфина России по финансовой грамотности, составили топ-10 полезных советов, которые помогут встретить праздники подготовленными, пишет «Российская газета».

1. Первым делом нужно составить список всех, кому нужно что-то подарить. Целесообразно разделить получателей на группы: коллеги, друзья, близкие и родные люди.

2. Когда станет понятно количество, можно рассчитывать бюджет. Примерно это выглядит так: на коллег средний чек 200-300 рублей, на друзей 500-1000 рублей и тд. В основе расчета личное финансовое состояние.

3. Оставив напротив каждой фамилии сумму, прибавьте к общему результату 10-15%. Это поможет не оказаться в неприятной ситуации, если цены на какую-то позицию выросли.

4. Решая, что именно купить, соотносите цену и ценность. Часто типовые подарки пылятся на полке. Старайтесь выбирать полезные презенты. Делать это лучше заранее, чтобы не попасть в ажиотаж.

5. Определившись с подарком, запишите его в список и укажите, где это купить, чтобы правильно составить логистику.

6. Не забывайте про интернет-магазины. Перед Новым годом там часто начинаются распродажи и ярмарки. Но стоит внимательно сравнивать цены. Порой в одной сети ценник со скидками выше, чем в другой без скидок.

7. Учитывайте время на доставку, оно порой может занять несколько дней. А еще не забывайте про кэшбэки.

8. Если часть подарков необходимо покупать офлайн, выбирайте магазины поблизости. Отправляться в них можно исключительно со списком нужных вещей, иначе высок риск накупить милых безделушек.

9. Упаковка подарка часто необоснованно дорогая, так что можно сделать выбор в пользу красивых пакетов.

10. Обязательно сохраняйте чеки на дорогие или технически сложные подарки. Иногда ведь может быть так, что одаряемый решит (по каким-то причинам) вернуть подарок в магазин. Не надо лишать его такой возможности.