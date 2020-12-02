МЧС показало, какая елка быстрее уничтожит дом, если загорится

Наглядный ролик сняли спасатели Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Пожарные провели предновогодний эксперимент, который может спасти чью-то жизнь. Они подожгли новогодние елки, чтобы показать какая быстрее уничтожит квартиру, если из-за короткого замыкания начнется пожар в доме.

Они подожгли три разных дерева – живую ель, которая стояла в мокром песке, и две искусственные. Одно из искусственных деревьев было выполнено из трудногорючих материалов, а вторая наоборот – из легкогорючих.

Самой безопасной оказалась трудногорючая ель, которая за 4:13 минуты просто начала дымиться. На втором месте настоящая елка – она начала гореть за 1:34 минуты, и полностью выгорела за 29 секунд искусственная ель из легкогорючих материалов.

«Сейчас вы видите, как из-за короткого замыкания горят новогодние елки. Неисправная гирлянда может привести к трагедии, поэтому живую ель нужно поставить в мокрый песок и ежедневно поливать. Не оставляйте детей наедине с елкой и включенной гирляндой», - говорят спасатели Главного управления МЧС по Красноярскому краю, которые сняли ролик.

Они призвали соблюдать правила противопожарной безопасности и беречь свою жизнь.