Путин не планирует встречу с Чубайсом, заявил Песков Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин не планирует встречу с Анатолием Чубайсом, действующим руководителем Роснано. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Нет, встреча президента и главы "Роснано" Анатолия Чубайса не планируется, - сказал официальный представитель Кремля в интервью агентству ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, Путин провел по видеосвязи встречу с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и озвучил ему предложение возглавить "Роснано", назвав компания одной из ключевых для развития страны.

Пост гендиректора «Роснано" с 2008 года занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество Чубайс занял пост председателя правления АО "Роснано", а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию "Роснано".