Военный эксперт объяснил, к чему приведет напряженность у границ России Фото: Игорь БУЛАТОВ

Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, с чем связана возросшая активность иностранных военных у российских границ.

Ситуация становится напряженной, уверен Хатылев. Причина этого, по мнению специалиста, кроется в интересе, который США и НАТО проявляют к российским военным силам.

-За последние годы напряженность вдоль наших границ возросла в 2-3 раза. Америка пытается оценить потенциал наших военных сил, - говорит Хатылев.

Он отметил, что пока Россия относится к этому факту терпеливо, однако готова дать ответ в случае необходимости. Тем более, все необходимые для этого технические средства имеются в настоящий момент.

- Спецподразделения ведут очень серьезную и планомерную работу. Там ведется техническое оружие, там пятикратный контроль. Поэтому это оружие находится в самой высокой степени готовности, — цитирует слова Хатылева ФАН.