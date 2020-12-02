Европейцы требуют от Apple компенсации за замедление iPhone 6 и 6S

Против Apple выдвинут иск на сумму 180 миллионов евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская правозащитная организация требует от американской компании Apple компенсации за замедление iPhone 6 и 6S в 2017 году. Иск на сумму 180 миллионов евро собирается выдвинуть правозащитники из Euroconsumers.

Пострадавшие от действий компании нашлись в Бельгии, Италии, Испании и Португалии. Каждому из них требуют заплатить 60 евро, сообщил телеканал CNN.

Три года назад американская корпорация призналась, что ее обновления ПО, которые были направлены на предотвращение сбоев батарей в старых iPhone, также замедляли их работу. После этого заявления на компанию посыпались иски со всего мира. Пользователи в частном или коллективном порядке требуют компенсаций.

Так американским пользователям Apple недавно выплатила 500 миллионов долларов, а властям США – 113 миллионов.

Антимонопольный орган Италии оштрафовал Apple на 10 миллионов евро в 2018 году после того, как обнаружил, что компания обманом заставила потребителей установить обновления программного обеспечения на старые iPhone, не предупредив их о влиянии на производительность устройства.