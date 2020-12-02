Украина хочет больше учений НАТО на своей территории

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина надеется, что НАТО увеличит количество военных учений с участием стран Североатлантического альянса на ее территории, в том числе в районе Черного моря. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба после дистанционного заседания глав МИД государств – членов НАТО, посвященного проблемам безопасности Черноморского региона.

«Сказал коллегам из НАТО о том, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, в частности больше натовских учений на территории Украины», - сообщил Кулеба в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что итоги нынешнее видеоконференции говорят о возможности наращивания военного присутствия сил Альянса в перспективе.

«Безусловно, будет больше взаимодействия НАТО с Украиной и Грузией по вопросам безопасности Черноморского региона», - заверил сограждан Кулеба.

Напомним, ранее политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с kp.ru сказал, что Киев готов ради НАТО «на все».