С 23 по 29 ноября 2020 года сократились недельные расходы россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце ноября резко сократились расходы россиян: с 23 по 29 число недельные траты наших сограждан уменьшились примерно на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей и составили в среднем 4312 рублей, что 337 рублей меньше суммы, которую тратил среднестатистический житель России с 16 по 22 ноября в этом году, и на 391 рубль меньше, чем в тот же период прошлого года.

Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе исследовательского холдинга «Ромир», чьи эксперты проанализировали траты россиян.

Динамика недельных номинальных повседневных расходов (в рублях) жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей с 2019 по 2020 год, недели 36 – 48. Фото: Пресс-служба «Ромир»

По их подсчетам, средняя стоимость одной покупки на минувшей неделе составила 611 рублей, что на рубль (0,2%) меньше показателя предыдущих семи дней и на 18 рублей (3,0%) больше недельного чека с 16 по 22 ноября 2019 года. Если же сравнивать с расходами за весь уходящий год, то с 23 по 29 ноября покупатели тратили в среднем на 242 рубля (5,3%) меньше, чем в предыдущие месяцы.

Динамика недельного среднего чека (в рублях) в 2019 – 2020 годах, недели 36 – 48. Фото: Пресс-служба «Ромир»

«После значительного роста расходов на прошлых неделях, сейчас они ожидаемо снижаются. В этом году и распродажа на «день холостяка» 11 ноября, и неделя Черной пятницы прошли очень успешно. Мы видим изменение объемов трат в сегменте товаров повседневного спроса, потому что происходит перераспределение покупок в сторону непродовольственных товаров и крупных распродаж. Сам же недельный чек продолжает оставаться на высоком уровне по причине снижения частоты покупок», - так прокомментировала исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.