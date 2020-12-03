С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» со спутниками «Гонец»

Ракета «Союз-2» стартовала с Плесецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на четверг, 3 декабря, с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом военного назначения, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, старт состоялся в 04:14 (мск), он прошел в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС взяли ракету на сопровождение.

Нынешний пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк – уже шестой в 2020 году. Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий состоялся 25 октября, а до этого – в конце сентября.