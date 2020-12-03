Куда выгоднее переложить деньги с вклада, совет экономиста Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экономист посоветовал, куда переложить деньги с банковских вкладов, чтобы заработать и при этом быть уверенным в их сохранности. С точки зрения надежности инвестиций, вложения в облигации имеют меньший риск снижения стоимости.

Но при этом универсального средства, которое может полностью банковские депозиты, нет.

- Одна из возможностей вложений – открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера крупной управляющей компании и купить простые облигации или паи фонда облигаций, - советует в беседе с NEWS.ru заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. При этом универсального средства, которое может полностью заменить банковские депозиты, нет, отметил эксперт.

Если вложить средства в ОФЗ, то можно получить до 5% доходности в рублях.

А при взносе в 400 тысяч рублей и условии, что эти деньги будут храниться три года, можно рассчитывать на налоговый вычет.

- Возможно вернуть часть налогов, уплаченных государству, до 52 тыс. рублей, - отметил экономист.

Кстати, важно обращать внимание на комиссию, которую берут управляющие компании. При вложении в российский облигационный фонд разумной будет плата, не превышающая 1% от стоимости активов.

Стоит помнить, что вложения в облигации не гарантируют получения дохода. За год стоимость бумаг может как вырасти, так и снизиться.

Еще один вариант вложений – это через брокерский счет вложить средства в большие американские инвестиционные фонды, хорошо диверсифицированные. Данный шаг может принести до 5-6% годовых в валюте, но рассчитан на квалифицированных инвесторах.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, ставки по ипотеке в России необходимо опустить до уровня 4—5% годовых. Такой показатель будет соответствовать нормам стран, достигших существенных показателей по жилищному строительству.

Стоит отметить, что с начала 2002 года ставка опустилась с 9% до 7,3% годовых, сообщает RT.