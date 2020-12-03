В Роспотребнадзоре ответили тем, кто носит шарфы вместо масок Фото: Олег ЗОЛОТО

Эффективность использования шарфов вместо медицинских масок в период распространения коронавирусной инфекции оценил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист напомнил, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, необходимо обязательно носить маски. По его словам, «о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может».

«Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», - приводит РИА «Новости» слова эксперта, который отметил, что и медицинские маски также нужно носить правильно, чтобы они защищали.

Лебедев напомнил, что маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Кроме того, ее необходимо надевать чистыми руками, держа за веревочки, и заменять в течение двух - трех часов.