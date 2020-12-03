В России впервые выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 28 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на четверг, 3 декабря 2020 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 2 375 546 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 750, в то время как днем ранее этот показатель был 6 524. Кроме того, в тройке лидеров антирейтинга остаются Санкт-Петербурге (3 692) и Московская область (1193).

Кроме того, согласно представленным данным, среди новых заражённых 21,3 процент переносят заболевание без каких-либо симптомов. Также за минувшие сутки зафиксировали 554 летальных исходов, а за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 41 607 человек. Выздоровело 29 502 человека, заразившихся ранее коронавирусом, всего вылечились уже 1 859 851 пациента.