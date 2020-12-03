В Карабахе прокомментировали возможность расширения миротворческой миссии России Фото: REUTERS

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) по вопросам внешней политики Давид Бабаян назвал расширение миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе положительным шагом, отметив, что нынешнее число российских военнослужащих уже является достаточным для того, чтобы закрепить роль Москвы в регионе.

«С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение», - приводит РИА Новости слова политика.

Бабаян пояснил, что нахождение в Карабахе даже одного миротворца будет иметь политические последствия. По его словам, такое «символическое присутствие» сделает невозможным агрессию Турции.

Кроме того, он отметил, что создание военной базы России в регионе послужило бы укреплению безопасности.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу во вторник, 10 ноября. Для контроля за прекращением боевых действий в регион направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники и 90 бронетранспортеров.