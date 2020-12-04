Реабилитироваться после коронавируса можно в 47 кубанских здравницах

Фото: kurort.krasnodar.ru

Сегодня особенно необходимы восстановительные услуги для тех, кто тяжело переболел коронавирусом. В Краснодарском крае максимальное количество здравниц переключают на работу в этом направлении. Санатории, которые лечат после COVID-19, власти обещают поддерживать финансово.

Уже 47 здравниц Кубани ввели программы для переболевших коронавирусом. В основном все эти санатории находятся на побережье, например, в Анапе, Сочи или Туапсинском районе, а также в предгорных районах – Горячем Ключе, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.

Для борьбы с последствиями коронавируса и укрепления здоровья санатории Краснодарского края предлагают пройти процедуры с использованием источников минеральной и термальной воды, лечебные грязи.

Стоит отметить, что пройти реабилитационный курс можно не раньше, чем через две недели после окончания стационарного или амбулаторного лечения от COVID-19.

Полный список санаториев и подробности оздоровительных курсов опубликованы на официальном сайте регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, а также по телефону горячей линии 8-800-200-60-90.