В Азербайджане создадут мемориальный комплекс, посвященный событиям в Карабахе

Ильхам Алиев. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Азербайджане появятся музей Победы и мемориальный комплекс Отечественной войны, посвященные военным действия в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение в четверг, 3 декабря, подписал президент республики Ильхам Алиев.

Министерству культуры Азербайджана было поручено подготовить совместно с Исполнительной властью города Баку и в двухмесячный срок представить Кабинету министров страны предложения по месту и проектированию Мемориального комплекса Отечественной войны, а также Музея Победы.

Напомним, днем ранее, 2 декабря, азербайджанский лидер учредили День Победы. Изначально дата празднования была назначена на 10 ноября. Именно в этот день завершились военные действия в Нагорном Карабахе. Однако как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Азербайджана азербайджанского лидера, празднование было переносно на 8 ноября в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя.