Врачи перечислили симптомы опасного осложнения COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Чрезмерный имунный ответ на коронавирус может привести к мультисистемному воспалительному синдрому, рассказали медики из Клиники Мэйо. Они перечислили основные симптомы этого недуга.

Опасное осложнение может возникнуть у любой возрастной категории зараженных, включая детей, в первые несколько недель – после того, как симптомы COVID-19 уже ушли, пишет Medicalxpress.

Мультисистемный воспалительный синдром – это воспаление различных частей тела и органов, которое сопровождается отеком, болями и покраснениями опухших мест.

Пациентов может лихорадить больше суток, также среди симптомов: рвота, диарея, боль в животе, кожные высыпания, покраснение глаз, покраснение или припухлость губ и языка, усталость, отек конечностей или их покраснение.

Срочная помощь нужна пациентам, у которых наблюдаются сердечные симптомы, включая боль в груди, учащенное сердцебиение и одышка, спутанность сознания, сложности с пробуждением, резкие боли в животе с рвотой и диареей. Внимательными стоит быть с кожными сыпями и припухлостью конечностей, обмороками и низким артериальным давлением.

Если кто-то из близких пациента заметил такую симптоматику, стоит немедленно вызвать врачей.

Ранее KP.RU эксперт рассчказал, что привитый от коронавируса человек не будет ходить с одним и тем же количеством антител год-два. После вакцинации титр сократится.