В «Роснано» Чубайса проводили клипом под песню «Есть только миг» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская компания «Роснано» опубликована на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоклип под песню «Есть только миг». Так сотрудники организации в четверг, 3 декабря, проводили уходящего в отставку главу Анатолия Чубайса.

В видеоролике продемонстрировали отрывки выступлений уже бывшего руководителя, а также показали кадры с дочерних предприятий «Роснано». Видео решили символично сопроводить композицией Александра Зацепина «Есть только миг»

Напомним, что на видеоконференции 2 декабря российский президент Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить компанию «Роснано». Сегодня кабинет министров страны утвердил его директиву сроком на пять лет. Анатолий Чубайс находился на этом посту 12 лет подряд.

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