Врач рассказала о «скрывающихся» в генах видах рака

Некоторые виды онкологических заболеваний могут возникать из-за скрытых в генах мутаций и передаваться по наследству Фото: Александр ГЛУЗ

Некоторые виды онкологических заболеваний могут возникать из-за скрытых в генах мутаций и передаваться по наследству как по материнской, так и по отцовской линии. Об этом рассказала заведующий молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии им. Блохина, врач – лабораторный генетик, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук Анна Строганова.

По ее словам, существует «несколько десятков наследственных синдромов, причиной которых являются генные мутации», самые известные из них – рак молочной железы и яичников.

«Другой распространенной наследственной патологией является синдром Линча с высоким риском развития рака толстой кишки, рака тела матки и рака желудка», - сказала генетик в беседе с Lenta.ru.

Она уточнила, что если такие «поломанные» гены достались мужчине, то «существует вероятность развития рака грудной, предстательной или поджелудочной желез, но она меньше, чем вероятность развития рака молочной железы или яичников у женщин».

«Мужчины могут быть носителями мутаций в этих генах, но они реже проявляются клинически», - уточнила врач.

Анна Строганова добавила, что вероятность передачи таких мутаций – 50/50, однако это не означает, что их носитель обязательно заболеет онкологией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее немецкий онколог назвал скрытые признаки рака лёгких, а российский специалист перечислил первые симптомы рака головного мозга и рассказал о причинах этого заболевания.