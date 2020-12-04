Назвали дату начала производства вакцины "Спутник V" в Казахстане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Казахстан с 22 декабря запускает производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба президента страны в пятницу, 4 декабря, по итогам встречи главы республики Касым-Жомарта Токаева с казахским премьер-министром Аскаром Маминым.

В заявлении говорится, что «отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V"».

Кроме того, отмечается, что запуск массовой добровольной вакцинации населения планируется с начала следующего года. В сообщении уточняют, что на первом этапе будут прививать наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Напомним, днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о растущем интересе европейских стран к вакцине «Спутник V», и заявила, что РФПИ получил заявки из более чем 50 государств на приобретение вакцины