Центробанк РФ аннулировал лицензию у подмосковного Дом-Банка
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В пятницу, 4 декабря, российский Центробанк аннулировал лицензию на проведение банковских операций подмосковного АО «Муниципальный коммерческий банк "Дом-банк"» (Домодедово).
Аннулирование лицензии было принято в связи с ходатайством кредитной организации, направленным в Банк России после решения общего собрания акционеров о её добровольной ликвидации.
В сообщении Центрального банка уточняется, что Дом-Банк имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.
Дом-Банк является участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 ноября он находился на 384-е строчке в российской банковской системе.
Напомним, сегодня, 4 декабря, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Евроазиатского инвестиционного банка» (Москва). Решение было принято поскольку кредитная организация Москвы неоднократно нарушала законы