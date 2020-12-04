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Общество

Россияне намерены дожить до 78 лет при нынешнем образе жизни

Согласно опросу ВЦИОМ, женщины ожидают прожить дольше, чем мужчины
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне намерены дожить до 78 лет при нынешнем образе жизни

Россияне намерены дожить до 78 лет при нынешнем образе жизни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители России в среднем намерены прожить до 78 лет при нынешнем образе жизни. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет. Такой вывод следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного в пятницу, 4 декабря. Исследование провели среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Самое пессимистичное названное значение – 30 лет, а максимальное – 150. В идеальных же условиях россияне могли бы дожить до 85 лет, а максимально прожить целых 200 лет.

Опрошенные заявили, что период старости начинается с 62 лет – такое мнение выразил 21 процент респондентов в возрасте от 60 до 64 лет и 19 процентов в возрасте 55-59 лет.

Жители страны также попросили перечислить самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые россияне. В список вошли низкие пенсии (такой вариант указал 71 процент респондентов), проблемы со здоровьем (44 процента), ощущение ненужности, невостребованности в социуме (19 процентов) и чувство одиночества (17 процентов).

Более половины опрошенных полагают, что в РФ к пенсионерам относятся в основном с уважениями, однако 43 процент россиян заявили, что не придерживаются такой точки зрения.