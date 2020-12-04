Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков обнаружены в соцсетях Фото: REUTERS

Хулиганские сообщества школьников по срыву онлайн-уроков были обнаружены в мессенджере Telegram, а также в социальных сетях Twitter и Вконтакте. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, которая заявила о намерении обратится в Zoom с предложением усовершенствовать настройки трансляций.

По ее словам, волонтёры Лиги безопасного интернета и Национального центра помощи детям «обнаружили целый ряд крупных сообществ» в мессенджере и соцсетях, которые созданы школьниками из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. Они обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков, а также предоставляют имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок.

«Далее после успешного "входа" на урок хулиган обычно выкрикивает неприличные слова, либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока», - приводит РИА Новости заявление члена Общественной палаты

Мизулина сообщила, что такие срывы в ходе онлайн-уроков в Zoom были отмечены в Свердловской и Рязанской областях, Красноярском крае, а также многих других регионах

«Мы хотим предупредить родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство, к сожалению, может привести к неблагоприятным последствиям», - добавила она.