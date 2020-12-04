Бомбардировщик США экстренно сел в Англии из-за возгорания двигателя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Военно-воздушных сил совершил экстренную посадку на авиационной базе в Англии из-за возгорания одного из возьми двигателей. О происшествии в пятницу, 4 декабря, сообщает газета Daily Express, ссылаясь на данные специализированных авиационных ресурсов.

Военно-воздушно судно Соединенных Штатов вчера вылетело с базы в штате Северная Дакота для осуществления миссии в районе Средиземного моря недалеко от берегов Италии. Бомбардировщик подал сигнал бедствия в 18:00 по московскому времени, когда находился над территорией Великобритании.

Из-за аварийной ситуации экипаж судна запросил посадку на базе Фэрфорд в графстве Глостершир. Данная авиационная база нередко используется американскими военными самолетами.

Отмечается, что перед посадкой B-52 сделал несколько кругов над районом посадки, чтобы сжечь лишнее горючее. Приземлился самолет примерно через два часа после вылета. Официально о причинах произошедшего не сообщается.

Как сообщал сайт Kp.ru, необычная авария с участием самолета произошла сегодня в США: во время вынужденной посадки воздушное судно приземлилось на оживленное автомобильное шоссе, где столкнулось с внедорожником.