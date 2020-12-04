Россия терпеливо продолжит доводить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма

РФ продолжит терпеливо доводить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, 4 декабря, журналистам, что Россия продолжит последовательно доносить до Турции свою позицию о принадлежности Крыма.

"Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположные точки зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму". "Мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", - передает слова Пескова ТАСС.

Песков заявил, что вопрос о принадлежности полуострова "никак не может обсуждаться".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что дружеские отношения важны, как для России, так и для Турции.

"Эти отношения носят взаимовыгодный характер и основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения интересов друг друга", - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сказал, что Турция приветствует инициативу Украины по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма, на что российская сторона выразила свое несогласие.

Напомним, что после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя провели народный референдум, итогами которого стало воссоединение полуострова с Россией.