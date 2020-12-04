"Буря в стакане": Путин оценил заявления о применяемых запретах РФ в интернете

Путин оценил ограничения, применяемые РФ в интернете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) оценил заявления о введенных в РФ ограничениях на распространение определенных данных в интернете.

"Сколько у нас было шума и буря в стакане по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете. Ничего не случилось. Решения были выверенные. <…> Ничего страшного не произошло", - передает слова президента агентство ТАСС.

Глава государства отметил, что введенные ограничения касаются таких вещей, как пропаганда суицида, детской порнографии и терроризма, и они заведомо согласованны и выверены.

Напомним, что ранее Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних граждан к совершению суицида. Инициатором проекта выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.